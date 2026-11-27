CHENGDU, 27 Kasım (Xinhua) -- Dujiangyan Nehir Stratejisi Forumu'nda sergilenen nehir modeli, 26 Kasım 2026.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Dujiangyan kentinde düzenlenen Dujiangyan Nehir Stratejisi Forumu'nun ana oturumu perşembe günü gerçekleştirildi.

Organizatörlere göre etkinlik, yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 200 akademisyen, yetkili ve temsilciyi bir araya getirdi.

Dujiangyan, yaklaşık MÖ 256 yılında inşa edilip halihazırda kullanılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan sulama sistemiyle öne çıkıyor. Forum kapsamında kentte bir araya gelen katılımcılar, nehir yönetimi planlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu, su güvenliğini sağlamaya yönelik stratejiler geliştirdi ve dünya medeniyetleri arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etti. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)