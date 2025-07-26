Sicilya\'da Orman Yangını Turistleri Korkuttu

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki Trapani vilayetine bağlı Scopello yakınındaki turistik "Zingaro" Milli Parkı ve çevresinde dün başlayan ve gece saatlerinde büyüyen orman yangınının, yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle, bazı turistlerin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, adanın batısındaki Trapani kentine bağlı Scopello beldesi yakınındaki "Zingaro" Milli Parkı çevresinde dün başlayan ve gece saatlerinde büyüyen orman yangını, çevrede genellikle turistlerin konakladığı çok sayıda konutu tehdit etti.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, itfaiye, orman işçileri, sivil savunma ekipleri ve gönüllüler gece boyunca karadan müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarıyla 2 yangın söndürme uçağı da söndürme faaliyetlerine katıldı.

Halihazırda yaz mevsimi ve tatil dönemi olması sebebiyle bölgede olan turistler de yangının büyümesi sebebiyle burayı terk etti.

Adanın batısındaki Trapani ile Palermo kentleri arasında kalan yeşil alanda hafta başından bu yana 50'den fazla yangın çıkarken, bunlardan bazıları Partinico, Grisi, Alcamo gibi beldelerde zaman zaman bazı yerleşim yerlerini tehdit etti. Grisi yakınlarındaki yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

İtalya'da 2025'te orman yangınlarında 43 bin 400 futbol sahasına eşdeğer alan yandı

İtalyan çevre örgütü Legambiente'nin bugün açıkladığı raporda, ülkede 1 Ocak-18 Temmuz tarihlerinde 653 orman yangını çıktığı belirtildi.

Bu yangınlarda, 43 bin 400 futbol sahası büyüklüğündeki alana denk düşen 30 bin 988 hektarlık alanın yandığı bildirilen raporda, bunun günde ortalama 3,3 yangın çıktığı ve 47,5 hektarlık bir alan yandığı anlamına geldiği kaydedildi.

Raporda, İtalya'daki yangın durumunun 2025'te "alarm" verdiği vurgulanarak, İtalyan yarımadasının güney bölgelerinin özellikle Sicilya ve Sardinya gibi adalarının orman yangınlarından olumsuz etkilendiği anlatıldı.