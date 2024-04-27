Siemens CEO\'su: Yapay zeka endüstriyel dünyada insanın en iyi dostu olabilir

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HANNOVER, 27 Nisan (Xinhua) -- Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Siemens Digital Industries CEO'su Cedrik Neike, yapay zekanın yeni insan-makine işbirliği döneminde endüstriyel dünyada insanın en iyi dostu haline gelebileceğini söyledi.

Neike, Almanya'nın her yıl düzenlenen ve Cuma günü sona eren önde gelen ticaret fuarı Hannover Messe 2024'te Xinhua'ya verdiği demeçte, yapay zeka konusundaki görüşlerini paylaşırken Siemens'in kilit önemdeki pazarlardan biri olan Çin'in oynadığı önemli rolden takdirle bahsetti.

Neike, "Yapay zeka, bizi monoton görevlerden kurtararak önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı oluyor. Hataları keşfedip daha iyi çözümleri çok daha hızlı şekilde bulmamızı sağlıyor. Yapay zeka, teknik bilgiye sahip olmayan kişilere kendi fikirlerini sunma şansı verebilir. Böylelikle birçok tıklamayla daha akıllı uygulamalar oluşturulabilir" dedi.

Neike, yapay zekanın insanların yaptığı işleri insanların elinden alma potansiyeline yönelik endişeler konusunda iyimser bir yaklaşım sundu. Neike, "Aslında nüfus değişiklikleri yüzünden fabrikalarımızda giderek daha az kişi çalışıyor. Yapay zeka, üretim güçlerini serbest bırakmamızı sağlayabilir" diye konuştu.

Yapay zekanın istihdam fırsatları yaratma konusundaki rolüne dikkat çeken Neike, "Bugün iş portalımızı ziyaret ederseniz 'yapay zeka mühendisi' gibi iş unvanları bulabilirsiniz. 15 yıl önce bu tür işler yoktu" dedi.

Yapay zekanın insan potansiyelini güçlendireceği bir gelecek hayal eden ve yapay zeka sayesinde insanların daha çok fikir geliştirmeye odaklanıp ürünleri ve üretkenliği iyileştirebileceğine inanan Neike, "Bu, önümüzdeki yıllarda hız kazanacak" dedi.

Çin pazarının öneminin de altını çizen Neike, Çin'in halen Siemens'in "kilit önemdeki pazarlarından ve kritik üretim ve araştırma merkezlerinden" biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Siemens'in "Çin'de artan dijitalleşme teknolojisi talebini karşılamak üzere kapasite artırma" hedefiyle kısa süre önce Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde gerçekleştirdiği 1,1 milyar yuan (151,9 milyon ABD doları) tutarındaki yatırımın, Siemens'in Almanya dışındaki ana dijital fabrikasının kuruluşu olma özelliği taşıdığını söyleyen Neike, "Çin'in dijital ve yeşil inisiyatiflerini karşılamak üzere yerel araştırma ve geliştirmeyi artırıyoruz" dedi.

Çin'in Siemens için bir inovasyon yatağı olduğunu belirten Neike, "Küresel büyümenin itici gücünün dijital ekonomi olduğu düşünülecek olursa Çin'in pozisyonu, kritik öneme sahip ve Siemens gibi çokuluslu şirketler açısından fırsatlar sunuyor" diye konuştu.