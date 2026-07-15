Sierra Leone'deki Davada Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sierra Leone'deki Davada Gelişme

15.07.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın darbe davası düştü, ülkesine dönebilir.

Sierra Leone'de, eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma hakkında 26 Kasım 2023'teki darbe girişimiyle bağlantılı olarak açılan "vatana ihanet" davası düşürüldü.

Sierra Leone Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Koroma hakkındaki ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, Koroma'nın tedavisini tamamlamasının ardından veya dilediği herhangi bir zamanda ülkesine dönebileceği belirtildi.

2007-2018 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Koroma, hükümetin 26 Kasım 2023'te yaşanan olayları darbe girişimi olarak nitelendirmesinin ardından Ocak 2024'te vatana ihanet ve çeşitli suçlamalarla yargılanmaya başlanmıştı.

Koroma, Sierra Leone Yüksek Mahkemesinin sağlık gerekçesiyle yurt dışına çıkmasına izin vermesinin ardından Ocak 2024'te Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitmiş, daha sonra ülkesine dönmemişti.

Darbe girişimine ilişkin davada askeri mahkeme, geçen yıl 6 askeri "vatana ihanet" suçundan 50'şer yıl hapis cezasına çarptırmış, Koroma hakkında ise herhangi bir karar verilmemişti.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, olaylar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 asker ve 1 polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Zanlılardan aralarında eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12'si "vatana ihanet"le suçlanmıştı.

Kaynak: AA

Sierra Leone, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone'deki Davada Gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Motor arızalı“ dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL’ye yapıldı "Motor arızalı" dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

20:19
Ankara Millet Bahçesi’nde 15 Temmuz töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
19:06
Trendyol Süper Lig’de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 21:03:11. #7.13#
SON DAKİKA: Sierra Leone'deki Davada Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.