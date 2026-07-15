Sierra Leone'deki Davada Gelişme

Sierra Leone'de, eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma hakkında 26 Kasım 2023'teki darbe girişimiyle bağlantılı olarak açılan "vatana ihanet" davası düşürüldü.

Sierra Leone Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Koroma hakkındaki ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, Koroma'nın tedavisini tamamlamasının ardından veya dilediği herhangi bir zamanda ülkesine dönebileceği belirtildi.

2007-2018 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Koroma, hükümetin 26 Kasım 2023'te yaşanan olayları darbe girişimi olarak nitelendirmesinin ardından Ocak 2024'te vatana ihanet ve çeşitli suçlamalarla yargılanmaya başlanmıştı.

Koroma, Sierra Leone Yüksek Mahkemesinin sağlık gerekçesiyle yurt dışına çıkmasına izin vermesinin ardından Ocak 2024'te Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitmiş, daha sonra ülkesine dönmemişti.

Darbe girişimine ilişkin davada askeri mahkeme, geçen yıl 6 askeri "vatana ihanet" suçundan 50'şer yıl hapis cezasına çarptırmış, Koroma hakkında ise herhangi bir karar verilmemişti.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, olaylar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 asker ve 1 polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Zanlılardan aralarında eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12'si "vatana ihanet"le suçlanmıştı.