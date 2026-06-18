Sıfır Atık Forumu 2027 İçin Etiyopya Görüşmeleri

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Etiyopya'da "Sıfır Atık Forumu 2027" kapsamında gerçekleştirilecek Afrika Toplantısı'nın içeriğine ilişkin görüşmeler yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın küresel vizyonu doğrultusunda, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki uluslararası çalışmaların güçlendirilmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı tarafından gelecek yıl gerçekleştirilecek "Sıfır Atık Forumu 2027" kapsamında, Etiyopya hükümeti işbirliğiyle başkent Addis Ababa'da Afrika'nın iklim gündemine odaklanan özel bir toplantı düzenlenecek.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Addis Ababa'da bir dizi temasta bulunarak Afrika Toplantısı'nın içeriği, işbirliği alanları ve bölgesel katkı imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ağırbaş, ilk olarak Etiyopya Dışişleri Bakanı ve COP32 Başkanı Gedion Timothewos ile bir araya geldi.

Görüşmede Afrika Toplantısı'nın önemi, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışma alanları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik işbirliği imkanları değerlendirildi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'ni de ziyaret eden Ağırbaş, Büyükelçi ve Afrika Birliği Daimi Temsilcisi Berk Baran ile görüştü. Görüşmede Sıfır Atık Forumu, Afrika Birliği ile yürütülen çevre ve iklim diplomasisi çalışmaları ile bölgesel işbirliği fırsatları ele alındı.

Ağırbaş, Avustralya'nın Etiyopya Büyükelçisi Dr. Peter Hunter ile yaptığı görüşmede, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) ve bölgesel kuruluşlarla yürütülen çalışmalar kapsamında çok taraflı iklim işbirliklerinin geliştirilmesi konularını değerlendirdi.

Ağırbaş'ın Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Claver Gatete ile görüşmesinde de Afrika'nın sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim dayanıklılığı, iklim finansmanına erişim ve küresel iklim süreçlerinde Afrika'nın daha güçlü temsil edilmesi konuları masaya yatırıldı.

Samed Ağırbaş'ın Etiyopya Planlama ve Kalkınma Bakanı Dr. Fitsum Assefa'yla ise ülkenin iklim dirençli yeşil ekonomi yaklaşımı, yenilenebilir enerji yatırımları, sürdürülebilir arazi yönetimi, ekosistem restorasyonu ve yeşil kalkınma politikalarını görüştü.