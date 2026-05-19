Seferihisar'da 19 Mayıs coşkusu Sığacık'ta renkli etkinliklerle kutlandı

(İZMİR) - Seferihisar'da 19 Mayıs coşkusu Sığacık'ta düzenlenen renkli etkinliklerle gün boyu sürdü. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda spor ve eğlence bir araya gelirken, Belediye Başkanvekili Gökhan Pehlivan gençlere yönelik destek mesajları verdi. Seferihisar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sığacık Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlik programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde, 19 Mayıs coşkusu gün boyunca sürdü.

Ayak tenisi, çuval yarışı, halat çekme, survivor parkuru, uzun atlama, mini kaleye şut atma, tik-tak-toe ve bocce gibi birbirinden renkli yarışmalarda gençler hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti. Etkinlik alanında renkli görüntüler oluşurken vatandaşlar da gençlerin heyecanına ortak oldu.

Programa Seferihisar Belediye Başkanvekili Gökhan Pehlivan katıldı. Gençlerle yakından ilgilenen Başkanvekili Pehlivan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gençlere armağanı olan termosları katılımcılara dağıttı.

Etkinlikte konuşan Başkanvekili Gökhan Pehlivan, 19 Mayıs'ın gençlere emanet edilen bir mücadele ruhu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"19 Mayıs, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı, gençliğe duyulan güvenin en büyük simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesi, sizlere duyduğu inancın göstergesi. Bugün burada gördüğümüz enerji, birlik ve heyecan bizlere umut veriyor. Gençlerimizin sporla, kültürle ve sosyal yaşamla iç içe olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 19 Mayıs'ın coşkusunu Seferihisar'da hep birlikte yaşamaktan gurur duyuyoruz."