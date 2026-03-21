Şii Milislerden ABD Üssüne Saldırı

Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ashab el-Kehif, Bağdat'taki ABD'ye ait Victoria Üssü'ne yapılan saldırıyı üstlendi.
Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria üssünün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla hedef alındığını üstleniyoruz." denildi.
Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların giderek artan bir tempoyla devam edeceği belirtilen açıklamada, sivillere, ABD güçlerinin ve "işbirlikçilerinin" bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.
Victoria Üssü'nde saldırı sonucu çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.
Söz konusu ABD üssü, sık sık insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınıyor.
