Siirt Belediyesince başlatılan kaldırım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Yenimahalle 1526 Sokak'ta kaldırımlar bordür taşla yenileniyor. Toplam 1350 metrekare kaldırım ve 300 metre bordür imalatı gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla sokakta yaya ulaşımının daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.