Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşlılar için oyunlu etkinlik düzenlendi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılar için oyunlu etkinlik düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Sağlıklı Yaş Alma Birimi'nin standında yaşlılarla oyunlar oynandı; Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş sohbet edip taleplerini dinledi, saygı ve sevginin önemini vurguladı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sağlıklı Yaş Alma Birimi tarafından hazırlanan etkinlik, hastanenin zemin katında kurulan stantta gerçekleştirildi.
Hastaneye muayene ve tedavi amacıyla başvuran yaşlı bireylerle bir araya gelinerek düzenlenen etkinlikte, katılımcılarla manyetik bloklarla şekil oluşturma, boyama ve eşleştirme oyunları oynandı.
Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş, başhekim yardımcıları ve idari birim sorumlularıyla etkinliğe katılarak yaşlı bireylerle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi???????.
Yolbaş, yaşlı bireylere gösterilmesi gereken saygı ve sevginin önemini vurguladı.
Kaynak: AA
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