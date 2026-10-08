Siirt fıstığı çalıştayı başladı, 50 bin ton hedefi için çözüm aranacak

Siirt'te TÜBİTAK desteği ve bölge üniversitelerinin işbirliğiyle düzenlenen "5. Siirt Fıstığı Çalıştayı" başladı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Ziraat Fakültesinin ev sahipliğinde, Harran, Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karamanoğlu Mehmetbey ve Şırnak Üniversiteleri ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün katkılarıyla İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, yaptığı konuşmada, Siirt fıstığının mevcut durumunu değerlendirmek, karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler üretmek ve ürünün geleceğine yön vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Üniversite olarak kentin ve bölgenin sahip olduğu potansiyeli bilimsel bilgiyle buluşturmayı temel sorumluluklarından biri olarak gördüğünü ifade eden Şındak, üniversitenin tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşmış olmasının bu konuda kendilerine önemli görevler yüklediğini belirtti.

Üniversitenin ihtisaslaşma koordinatörlüğü bünyesinde Siirt fıstığına yönelik araştırma ve projelere önemli destekler verdiklerini anlatan Şındak, "Hedefimiz yalnızca bilimsel bilgi üretmek değildir. Ürettiğimiz bilgiyi sahaya taşımak, üreticilerimizin sorunlarına çözüm oluşturmak, şehrimizin ve bölgemizin, dolayısıyla ülkemizin ekonomisine doğrudan katkı sunmaktır. Bu değerlerin başına hiç şüphesiz Siirt fıstığı önemli bir yer teşkil etmektedir. Siirt fıstığı bizim için yalnızca bir tarım ürünü değildir, çiftçimizin emeği, üreticimizin geçim kaynağı, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir değer ve aynı zamanda Siirt'in adıyla özdeşleşmiş bir üründür, bir markadır, güçlü bir üretim aracıdır." diye konuştu.

Çalıştayın düzenlenmesine destek veren TÜBİTAK'a, kamu kurum ve kuruluşlarına, sektör temsilcilerine, üreticilere ve akademisyenlere teşekkür eden Şındak, Siirt fıstığının yalnızca doğrudan tüketilen bir ürün olmadığını, ham madde olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

SİÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behcet İnal, bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önemli fırsatlar doğuracağına inandıklarını söyledi.

İnal, "Huzurun olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde bereket, bilimin olduğu yerde ise sürdürülebilir kalkınma vardır." ifadesini kullandı.

Bu noktada kendilerine düşen görevin kurumların gücünü, üniversitenin bilimsel birikimini ve üreticilerin tecrübesini aynı hedef doğrultusunda buluşturmak olduğunu dile getiren İnal, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, her yıl bir önceki yıldan daha güçlü, daha geniş katılımlı ve daha fazla paydaşın yer aldığı çalıştaylarla yolumuza devam edeceğiz. Siirt fıstığının tescillenmesini güçlü bir marka kimliğine dönüştürerek, ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği yere taşımak istiyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi ise Siirt fıstığının tarımsal üretimine yönelik bilgi verdi.

Şanverdi, çalıştayda kentin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan fıstığın geleceğini konuşmayı, mevcut durumu değerlendirmeyi ve gelecek döneme ilişkin ortak bir yol haritası oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Geçen yıl tescillenen Siirt fıstığında üretim alanının 415 bin dekar seviyesine ulaştığını aktaran Şanverdi, üretim miktarının 32 bin tonun üzerine çıktığını, meyve veren fıstık ağacı sayısının ise 8 milyon 500 bini aştığını kaydetti.

Şanverdi, Siirt fıstığı çeşidinde Türkiye'de birinci sırada olduklarını belirterek, "Amacımız dekar başına verimi yükselterek yıllık Siirt fıstığı üretimimizi 50 bin ton seviyesine çıkarmaktır. Bu hedef doğrultusunda Siirt Üniversitesi ile işbirliğimizi güçlendiriyoruz. 2025 yılında üreticilere 25 bin 700 Siirt fıstığı fidanı dağıtıldı. Fıstıkta verim ve döllenme sorunlarının çözümüne yönelik 2025 ve 2026 yıllarında toplam 826 aşı göz kalemi dağıtıldı." diye konuştu.

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan da fıstığın üreticiler açısından önemine değinerek, üniversitelerin destekleriyle kalitenin daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından çalıştay, "yetiştirme teknikleri", "bitki besleme ve gübreleme", "Siirt fıstığında sulama", "hastalık ve zararlılarla mücadele", "pazarlama ve markalaşma" başlıklarında gerçekleştirilen oturumlarla devam etti.

Çalıştay, yarın sona erecek.