Siirt Havalimanı İnşaatında Son Durum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt Havalimanı İnşaatında Son Durum

02.07.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Kızılkaya, Siirt Havalimanı yapım aşamalarını inceleyerek güncel fiziki gerçekleşme oranlarını açıkladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yapımı devam eden havalimanı terminal binasında inceleme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Siirt Havalimanı Müdürü Mustafa İşleyen'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından havalimanında yapımı devam eden terminal, kule, teknik merkez, apron, nizamiye binası ile çevre güvenlik yolunda çalışmaları inceleyen Kızılkaya, yüklenici firma temsilcilerinden proje hakkında bilgi aldı.

İncelemede, terminal binasında yüzde 80, nizamiye noktasında yüzde 97, kulede yüzde 85, apronda yüzde 95, teknik merkez binasında yüzde 90 ve çevre güvenlik yolu ile duvarında ise yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'in ulaşım kapasitesini güçlendirecek yatırımları takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Siirt Havalimanı, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Havalimanı İnşaatında Son Durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:53:13. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt Havalimanı İnşaatında Son Durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.