Siirt Kurtalan'da takla atan otomobilin daldığı evin bahçesinde 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Batman-Siirt kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine daldı. O sırada bahçede bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, bir evin bahçesine girdi. Kazada, bahçede bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Siirt kara yolu, Kurtalan ilçesi girişinde meydana geldi. Batman yönünden Siirt istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, takla atarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada, o sırada bahçede bulunan 1 kişi yaralanırken, otomobilde ve çevrede hasar oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
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