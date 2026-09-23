Siirt Kurtalan Toytepe\'de tır dorsesinden düşen jeneratör alev aldı, ekipler söndürdü

Siirt Kurtalan Toytepe'de tır dorsesinden düşen jeneratör alev aldı, ekipler söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde tırın dorsesinden düşen jeneratör alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle jeneratörde çıkan yangın söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tırın dorsesinden düşen jeneratörün alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Toytepe köyünde tırın dorsesinden jeneratör yola düştü. Düşmenin etkisiyle jeneratör alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle jeneratördeki yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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