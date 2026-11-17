Siirt-Şirvan yolunda kontrolden çıkan araç toprak yığınına çarptı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Siirt-Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'te kontrolden çıkarak toprak birikintisine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GA 8745 plakalı hafif ticari araç, Siirt- Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı.
Kazada M.K, H.K, İ.Y. ve M.Z.O. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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