Siirt'te 3 Bin 500 Dekar Alan Dron İle İlaçlandı

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Siirt'te, çekirgeyle mücadele kapsamında 3 bin 500 dekar alan dron ile ilaçlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Devlet Yardımlı Çekirge Mücadelesi Projesi" kapsamında Baykan ve Şirvan ilçelerinde üreticilere ilaç dağıtımı yapıldı, Pervari ilçesinde ise dron ile ilaçlama yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Pervari'de tarımda çekirgelerin neden olduğu zararı azaltmak için bu yıl ilk defa dron ile ilaçlama yapıldığını belirtti.

Teknik elemanlarla yürütülen çalışmalarda, 3 bin 500 dekar taşlı, eğimli, engebeli ve ağırlıklı olarak mera alanlarında ilaçlama için dron kullanıldığını ifade eden Demirhan, ilaçlama öncesinde gerekli uyarıların yapılarak bütün tedbirlerin alındığını aktardı.

Demirhan, "Pilot bölge olarak seçilen Pervari'de yapılan çalışmalar yıl boyunca izlenecek. Çalışmaların başarılı olması durumunda önümüzdeki yıllarda da il genelinde çekirge görülen bölgelerde dron ile ilaçlama yapılacak." ifadesini kullandı.