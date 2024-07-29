Siirt'te 7,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te 7,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram esrar, 20 kök kenevir, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

29.07.2024 13:15
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Akdoğan mezrasında S.A'ya ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 7 kilo 500 gram kubar esrar, boyları 30 santimetre ile 1 metre aralığında değişen 20 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA

Kurtalan, Kenevir, Siirt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 7,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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