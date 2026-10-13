Siirt'te "Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te "Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı" düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt\'te "Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı" düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te, 2026-2027 sezonuna yönelik "Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Siirt'te, 2026-2027 sezonuna yönelik "Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, amatör spor kulüplerinin sorunları, talepleri ve yeni sezona ilişkin beklentileri ele alındı.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin taleplerini dikkate aldıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik önemli hizmetler sunduğunu belirten Gül, bu çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ise amatör spor kulüplerinin kentteki faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, kurum olarak kulüplerin taleplerini en üst seviyede karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlığın insanı ve özellikle gençleri merkeze alan çalışmalara önem verdiğini dile getiren Çalgan, "Amatör spor kulüplerimizin bizlerden talep ettikleri ne varsa bunları en üst seviyede karşılama gayretinde olduk, olmaya devam edeceğiz." dedi.

Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı da amatör spor kulüplerinin yaşadığı sorunlara değindi.

Amatör sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, disiplinli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak açısından önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, Siirt'te gençleri sporla buluşturmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için yıllardır özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Kentteki spor tesislerinin mevcut durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akıncı, tesislerin Siirt'e kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Akıncı, "Siirt'te amatör spor kulüpleri ekonomik sıkıntı yaşıyor. Kulüpler deplasman giderleri ile sporcuların yemek ve ulaşım masraflarını karşılamakta güçlük çekiyor." diye konuştu.

AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider de toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sporu desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de birçok alanda yatırımlar yapıldığını ifade eden Gider, sağlık, altyapı, ulaşımın yanı sıra gençlik ve spor alanında da hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Toplantıda söz alan kulüp yöneticileri de sorun ve taleplerini dile getirdi.

Toplantıda spora katkı sunanlara plaket verildi.

Toplantıya il merkezi ve ilçelerdeki amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelSiirtSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Şişli’de mide bulandıran olay Beddua ederek kaydetti Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
10:35
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:36:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Siirt'te "Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei