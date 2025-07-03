Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Behçet K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilin, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar kavşağında henüz bilinmeyen nedenle egzoz kısmı alev aldı.
Durumu fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü ile beraberindeki yolcu araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Araç Yangını: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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