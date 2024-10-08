Siirt'te ATM'lere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki gün önce 22.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde iki özel bankaya ait ATM cihazlarının camlarına zarar verildiği ihbarını aldı.
Detaylı kamera incelemeleri ve çevrede yürütülen araştırmalar neticesinde olaya karıştığı belirtilen S.Ş. kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin daha önce "hayvan hırsızlığı" suçundan iki suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te ATM'lere Zarar Veren Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?