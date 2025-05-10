Siirt'te Benekli Semender Görüntülendi

Siirt'te nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi.
Siirt'in Şirvan ilçesi Bacavan Yaylasında doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, nesli tehdit altında bulunan benekli semenderleri görüntüledi. Doğal yaşam alanlarında nadiren karşılaşılan bu tür, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar bir süre inceledikleri hayvanı fotoğrafladıktan yaşam alanına bırakıp sonra bölgeden ayrıldı.
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