Siirt\'te bir kafede çıkan yangın fritözün alev alması sonucu söndürüldü

SİİRT'te bir kafede fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfak kısmındaki fritözün alev alması sonucu yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan fritöz dışarıya çıkarılırken, kafenin mutfak kısmında hasar oluştu. (DHA)