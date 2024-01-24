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Siirt'te bir kafede çıkan yangın fritözün alev alması sonucu söndürüldü - Son Dakika
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Siirt'te bir kafede çıkan yangın fritözün alev alması sonucu söndürüldü

Siirt'te Turan Beyazıt Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen yangın, kafenin mutfak kısmındaki fritözün alev alması sonucu çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda kafenin mutfak kısmında hasar meydana geldi.

24.01.2024 - 14:19,  Güncelleme: 14:20
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SİİRT'te bir kafede fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafenin mutfak kısmındaki fritözün alev alması sonucu yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan fritöz dışarıya çıkarılırken, kafenin mutfak kısmında hasar oluştu. (DHA)

Siirt\'te bir kafede çıkan yangın fritözün alev alması sonucu söndürüldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'te bir kafede çıkan yangın fritözün alev alması sonucu söndürüldü - Son Dakika
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