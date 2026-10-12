Siirt\'te Botan Çayı\'nda mahsur kalan 2 kişi dronla tespit edilip kurtarıldı

Siirt'te Botan Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı???????.

AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine dün "Botan köprüsü mevkisinde terk edilmiş bir aracın bulunduğu, araç sahibinin telefonuna ulaşılamadığı" yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dron yardımıyla yaptığı çalışmalar sonucu saat 23.15'te, belirtilen aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta kendi imkanlarıyla yaptıkları sal üzerinde çayın ortasında mahsur kalan 2 kişi olduğu tespit edildi.

Çayda mahsur kalan Tarık O. ve Muhammed A. ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana ulaştırıldı.