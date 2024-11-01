Siirt'te Çiftçilere Yeni Destekleme Modelleri - Son Dakika
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Siirt'te Çiftçilere Yeni Destekleme Modelleri

Siirt\'te Çiftçilere Yeni Destekleme Modelleri

Tarım ve Orman Müdürü, Siirt'te çiftçilere yeni destekleme ve üretim planlaması bilgisi verdi.

01.11.2024 19:48
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Siirt'te çiftçilere yeni tarım düzenlemesi ve destekleme modelleri ile ilgili bilgi verildi.

Merkeze bağlı Zorkaya köyünde çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Demirhan, "tarım sahada" sloganıyla merkez ve 6 ilçe ile her ilçenin 3 köyünde bir araya geldikleri üreticilere destekleme modelleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Yeni destekleme modeli ile ürün desteklemelerinin sadeleştiğini anlatan Demirhan, "Siirt'te üreticilerimizin tüm tarımsal desteklemelerden yeterince faydalanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının tüm tarım teşkilatı olarak alanda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız yürütmekteyiz." dedi.

Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticilerin destek alabileceğini dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek. Ayrıca hangi havzada hangi ürüne ne kadar destek verileceğini önceden öğrenecek olan çiftçilerimiz bu karar doğrultusunda planlı üretime yönlenecek ve plansız üretimin getirdiği birtakım olumsuzlukların da önüne geçilecektir. Tarımsal üretim ve gıda arz güvencesinde sürdürülebilirliğin sağlanması, üretim planlamasına katkıda bulunması, verim ve kalitenin arttırılması amaçları doğrultusunda 3 yıllık bitkisel üretim planlaması yapılmıştır."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Nurettin Gül ise hayvancılık alanındaki yeni destekleme modelleri hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Ziraat mühendisi Serdar Dündar da bitkisel alandaki yeni destekleme modelleri ve tarımsal üretim planlaması hakkında üreticilere bilgiler verdi.

Kaynak: AA

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