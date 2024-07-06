Siirt'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Siirt'te iki yerde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçelerden Baykan'ın İnönü Mahallesi ile Pervari'nin Erkent ve Eruh'un Yanıkses köyleri arasındaki ormanlık alanlarda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine iki bölgeye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Güvenlik korucuları ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu, yangınlar kontrol altına alındı.
İki bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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