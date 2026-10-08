Siirt'te çocuğun asansörde kabinle duvar arasına sıkışan ayağı kurtarıldı

Siirt'te çocuğun asansörde kabinle duvar arasına sıkışan ayağı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansöründe 8 yaşındaki çocuğun ayağı, kabin ile duvar arasına sıkıştı. 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'te bir apartmanın asansör kabini ile duvar arasında ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Muhammed Şefik Can'ın ayağı, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çubuk Caddesi'ndeki bir apartmanın asansöründe kabin ile duvar arasına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?