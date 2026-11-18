Siirt'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla iki farklı noktada "Çocuk Hakları Durağı" oluşturuldu.

Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komite Birimi tarafından çocuk haklarına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla İhsan Tan Bulvarı ve Hakkı Akyüz Caddesi'nde "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu.

Durakların açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, birim müdürleri ve çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sidar, durakların kurulmasındaki amacın çocukların sahip olduğu haklara ilişkin farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

İl Çocuk Hakları Komitesi bünyesinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Sidar, şunları kaydetti:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ilimizde iki durağımızın açılışını gerçekleştirdik. Dünya Çocuk Hakları Günü, dünyada kutlanan önemli bir gündür. Biz de bu vesileyle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için onların yaşam, eğitim, gelişim ve barınma haklarını ön plana çıkararak ilimizde tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Şu anda İl Çocuk Hakları Komitemize yaklaşık 520 çocuğumuz üyedir. Bu çocuklarımız, akranlarına çocuk hakları ve doğuştan sahip oldukları haklarla ilgili ilimizde çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık çalışmaları yürütüyor."