Siirt'te Hafif Ticari Araç Yangını

SİİRT'te seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Siirt-Şirvan kara yolu Akyamaç köyü mevkisinde meydana geldi. Naif G.'ye ait 06 HPB 04 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,