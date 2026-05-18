Siirt'te İsrail'in Saldırısı Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te İsrail'in Saldırısı Protesto Edildi

Siirt\'te İsrail\'in Saldırısı Protesto Edildi
18.05.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH Siirt Derneği, Gazze'ye yardım götüren filo üzerindeki İsrail saldırısını kınadı.

Siirt'te İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

İHH Siirt İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırısını kınadı.

Grup adına açıklama yapan derneğin başkanı Faruk Süzgün, Sumud Filosu'nun farklı ülkelerden, farklı dilleri konuşan 500'e yakın aktivistten oluştuğunu ifade etti.

Uluslararası sularda filoya bağlı teknelere İsrail tarafından el konulduğunu söyleyen Süzgün, "Dünya bugün, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit oluyor. Bu saldırı sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır." dedi.

Süzgün, İsrail'in vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacağını ve bu hareketin dalga dalga büyüyerek yapılan zulmün sonunu getireceğini dile getirdi.

Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Süzgün, şöyle konuştu:

"Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır."

Açıklamanın ardından katılımcılar, Filistin için dua etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te İsrail'in Saldırısı Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a saldıracaktık. Katar, BAE ve Suudi Arabistan’ın isteği üzerine erteledim
Trump: Yarın İran'a saldıracaktık. Katar, BAE ve Suudi Arabistan'ın isteği üzerine erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş: Başkan ne diyorsa o olur
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:24:38. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te İsrail'in Saldırısı Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.