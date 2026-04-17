Siirt'te Kaçak Avcıya 51 Bin Lira Ceza

Siirt'te kaçak avlandığı belirlenen kişiye 51 bin 278 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının işbirliğiyle kaçak avcılıkla mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerin yaptığı denetimlerde, belgesi olmadan, avlanma süreleri dışında yaban hayvanlarının üreme veya tüy değiştirme döneminde, avlanmaya yasak Botan Vadisi Milli Parkı'nda takozsuz av tüfeğiyle avlandığı belirlenen kişiye 51 bin 278 lira ceza verildiği bildirilen açıklamada, av tüfeğine de el konulduğu kaydedildi.