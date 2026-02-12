Siirt'te Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
Siirt'te Kaza: 7 Yaralı

12.02.2026 22:20
Kurtalan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve cip, Siirt- Batman kara yolunun Beşpınar köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

