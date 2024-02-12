Siirt\'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı

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SİİRT'te 6 mahallede planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sözleşmelerin imzalanmasıyla, Karakol Mahallesi'ndeki binaların yıkımına başlandı.

Siirt Belediyesi ile 6 mahalledeki daire sahipleri arasında uzlaşı ve inşaat sözleşmelerinin imzalanmasının ardından, Karakol Mahallesi'nde yürütülen 1'inci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi? çalışmalarında, boşaltılan binaların yıkımına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, çalışmaları yerinde inceledi. Tarihi öneme sahip yapılar dışında, tarihi değeri olmayan binaların tamamının projeye uygun olarak yeniden inşa edileceğini belirten Vali Kemal Kızılkaya, 'Asrın felaketi hepimize tekrar yeniden kentsel dönüşümün ne kadar ivedi yapılması gerektiğini karşımıza çıkardı. Eski Siirt olarak adlandırdığımız 6 mahalle, kentin kültürel dokusunu oluşturan, her Siirtlinin öyküsüne ve anısına ev sahipliği yapan bu bölge kentsel dönüşümde de bu öncülüğü hak etmiştir. Tarihi öneme sahip yapılar dışında, tarihi değeri olmayan binaların tamamı projeye uygun olarak yeniden inşa edilerek Siirt'in tarihine, mimarisine ve kültürüne uygun hale getirilecek, çarşılar korunacaktır' dedi.

'KİRA YARDIMI İLE MAĞDURİYET YAŞAMAYACAKLAR'

Proje alanının 14 bin 800 metrekarelik alana sahip olduğunu belirten Vali Kızılkaya, 'Bu alan, 142 hak sahibine aittir. 1'inci etap alanımızda 15 vakıf parseli, 3 tescilli cami, Ulu Camii ve Şeyh Maruf Camii, ve Summaka Camii olmak üzere toplam 3 cami bulunmaktadır. Toplam parsel sayımız ise 93 adettir. Öte yandan, 1'inci etap alanı sokaklar dahil olmak üzere 14 bin 800 metrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Bu etap içerisinde 12 bin 438 metrekarelik bir tapu alanı bulunmaktadır. Devletimiz, '1'inci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi' çerçevesinde, ticaret ve mesken olarak belirlenen alanlarda yer alan hak sahiplerine 48 ay boyunca güncel bedeli 3 bin lira olan kira yardımını sağlayacaktır. Bu destek sayesinde, hak sahipleri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır? diye konuştu. (DHA)