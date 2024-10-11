Siirt\'te Kentsel Dönüşüm İncelemesi

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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Gül, Karakol Mahallesi'nde devam eden 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi doğrultusunda sürdürülen çalışmaları inceledi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül'den bilgi aldı.

Kentsel dönüşümün Siirt'in vizyon projesi olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm Siirt'in olmasa olmazlarından. Burada binalar eski, sokaklar çok dar. Kentsel dönüşümü sadece burası için değil tüm kent için ele alacağız. Bir anda şehrin tümünü ele almak mümkün olmadığı için etaplar halinde sürecek. Gelecekte modern bir kent ortaya çıkacak." ???????

Yapılacak büyük bir meydan ile Selçuklu eseri Ulu Cami'nin siluetinin de ortaya çıkarılacağını dile getiren Gül, alanda yatay mimariye uygun yapılaşma olacağını belirtti.