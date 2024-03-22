Siirt'te mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Pervari ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan grup köy yolunda 4 araç ve Şirvan ilçesinde öğrenci servisi mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yollar temizlenerek araçlar güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

22.03.2024 22:00  Güncelleme: 22:04
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Siirt'te aralarında öğrenci servisinin de olduğu mahsur kaldığı araçlar kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinin Geçittepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan grup köy yolunda 4 araç ve Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde öğrenci servisi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. İki bölgedeki yolu temizleyen ekipler araçları güvenli yere ulaştırdı.

Kaynak: İHA

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