Siirt'te mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt'te aralarında öğrenci servisinin de olduğu mahsur kaldığı araçlar kurtarıldı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinin Geçittepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan grup köy yolunda 4 araç ve Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde öğrenci servisi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. İki bölgedeki yolu temizleyen ekipler araçları güvenli yere ulaştırdı.
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CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Ağaç yönetimindeki bir otomobil ile Serdar A. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Ağaç hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de başladı. Şampiyonaya 9 kulüp katılıyor. Beyzbol5 sporunun Türkiye'de 3 yıldır yapılmasına rağmen Avrupa şampiyonluğuna sahip olduklarını belirten Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol5 Asbaşkanı Metin Özpeker, gençlerin bu spora yoğun ilgisi olduğunu ve sporun ülkede artmasını hedeflediklerini söyledi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve spor turizminin ilimize katkı sağlaması için bu tür organizasyonları devamlı yapacaklarını ifade etti.
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