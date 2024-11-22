SİİRT'te seyir halindeki minibüs, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Olay, öğle saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir kargo firmasına ait 56 AAC 002 plakalı minibüs, seyir halindeyken çöken yolda oluşan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Hasar gören minibüs, çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Yolun onarılması için ekipler çalışma başlattı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Minibüs Yol Çökmesi Sonucu Çukura Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?