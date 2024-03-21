Siirt'te Nevruz Bayramı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Siirt'te Nevruz Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Siirt\'te Nevruz Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla Valilik himayesinde düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından müzik dinletisi sunuldu ve nevruz ateşi yakıldı. Siirt Üniversitesi Rektörü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve diğer kurum temsilcileri ile vatandaşlar etkinliğe katıldı.

21.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Nevruz Bayramı'nın önemine ilişkin konuşmaların ardından def eşliğinde müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, örs üzerinde demir dövdü.

Daha sonra nevruz ateşi yakıldı.

Kızılkaya ve etkinliğe katılanlar, halk oyunları ekibiyle halay çekti.

Etkinliğe ?????Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seydi Salman, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.??????????????

Kaynak: AA

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