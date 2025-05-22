Siirt\'te Öğrenciler Tehlikeli Yolculuk Yapıyor

Siirt'te öğrencilerin tehlikeli okul yolculuğu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgöze köyünde 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan okul nedeniyle öğrenciler ölümle burun buruna Kurtalan- Batman karayolunda yaya olarak yürüyüp okula gidiyor.

Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze köyü Kuyucak mezrasında ikamet eden öğrenciler, eğitim için mezradan köye yürüyerek giderken her gün trafik kazası riski atlatıyor. Gürgöze köyünde bulunan okula ulaşmak için 1,5 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalan öğrenciler, üst geçit olmaması nedeniyle okullarına gidebilmek için hayatlarını riske atarak yolun karşısına geçiyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmesi için yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, ulaşım konusunda gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Köy sakini Davut Karataş yetkililerden alt geçit, üst geçit veya servis talebinde bulundu. Karataş; "Burada 60'a yakın ilkokul öğrencisi var. Sabahları her gün 1,5 kilometre Gürgöze köyüne kadar yürüyorlar. Buralar çok tehlikeli oluyor. Araçlarla tehlike yaşıyoruz. Anneleri öğrencileri sabahları ellerinden tutarak okula kadar götürüyor. Okuldan tekrar eve getiriliyorlar. Bizim buradan talebimiz öğrencilerimiz için bir alt veya üst geçit yapılmasıdır. Burada hız sınırı 30 iken arabalar, ortalama 100 kilometre hızla geçiyorlar. Burada öğrencilerimiz kazalar yapıyor hayvanlarımız ölüyor. Muhtarlarımızla birlikte karayollarına birçok dilekçe verdik. Alt geçit yapılmasını istedik defalarca söyledik, fakat yapılmadı. Çok zorluk çekiyoruz. Valimiz, milletvekilimiz ve yetkililerden önlem almaları için talepte bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.