Siirt'te ortaokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı
Siirt'te ortaokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

06.05.2026 14:58
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu'nda düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri'nde öğrencilere polislik mesleğini ve emniyet birimlerinin görev alanlarını anlattı. Okul Müdürü Abbas Balcı, polislerin görevlere dair kullandığı araç ve ekipmanların uygulamalı olarak gösterildiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu tarafından düzenlenen "Meslek Tanıtım Günleri" programına katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen emniyet personeli, polislerin görev ve sorumluluk alanlarını öğrencilere anlattı.

Okul Müdürü Abbas Balcı, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün farkı alanlarında faaliyet yürüten şubelerde görevli ekiplerin, öğrencileri meslek seçimi konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Öğrencilere emniyet birimlerinin görev alanlarının detaylı şekilde tanıtıldığını ifade eden Balcı, polislik mesleğinde kullanılan araç ve ekipmanların da öğrencilere uygulamalı olarak gösterildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

