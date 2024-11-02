Siirt\'te Otomobil Kazası

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SİİRT'in Eruh ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki motosiklete çarpıp yol kenarındaki manav tezgahına daldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Ahmet S. idaresindeki 26 AHF 339 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki sepetli motosiklete, ardından da yol kenarındaki manav tezgahına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil, motosiklet ile manav tezgahında hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.