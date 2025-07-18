Siirt\'te Parkta Kavga

SİİRT'te parkta iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Hayrettin Özgen Parkı'nda, gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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