Siirt'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
Siirt'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Siirt'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
19.02.2026 21:11
Siirt'te "Büyük Aile Sofraları" programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi.

Siirt'te "Büyük Aile Sofraları" programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Siirt Valiliği himayelerinde İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları birlikte iftar yaptı.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, valilik olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Ramazan ayının sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştiği, birlik ve beraberliğin güç kazandığı mübarek bir ay olduğunu belirten Kızılkaya, "Vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bugün şanlı bayrağımızın gölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz. Şehitlerimiz, bağımsızlığımızın ve milli bütünlüğümüzün ebedi simgeleridir." dedi.

Şehit yakınlarının millete emanet edilen en değerli varlıklar olduğunu ifade eden Kızılkaya, devletin maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında olduğunu anlattı.

Kızılkaya, "Kapımız sizlere her zaman açıktır. Sevinçleriniz sevincimiz, üzüntüleriniz üzüntümüzdür. Sizlerin yanında olmayı bir görev değil, sorumluluk ve vefa borcu olarak görüyorum. Devletimiz ve milletimiz, ülkemizin huzur ve birliğini hedef alan hiçbir yapıya asla fırsat vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Siirt'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

SON DAKİKA: Siirt'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
