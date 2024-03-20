Siirt Tillo'da tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt Tillo'da tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Siirt Tillo\'da tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Siirt'in Tillo ilçesinde, Memduh B'nin kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

20.03.2024 23:39
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Siirt'in Tillo ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Memduh B'nin (29) kullandığı tarım aracı, ilçenin Taşbalta köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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