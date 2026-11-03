Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturmada, suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına, şüphelilerin tespitine ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin belirlenmesine yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma sürecinde, mağdur beyanları, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgeler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen analiz ve değerlendirme raporları ve iletişimin dinlenmesi tedbiri kapsamında teknik takip çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda çek, senet, farklı kişilere ait kredi kartları, POS cihazları, farklı kişilere ait tapu belgeleri, tefecilik suçu kapsamında değerlendirme konusu olan alacak-borç ilişkilerine dair ajandalar, protokol ve sözleşmeler ile ruhsatsız tabanca ve 159 fişek ele geçirildi, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.