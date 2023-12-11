Siirt\'te yaban domuzları köy yolunda görüntülendi

Hakeme yumruklu saldırı sonrası Ali Koç\'un sözleri gündem oldu

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bozhöyük köyü mevkisinde yaban domuzu sürüsü, köy yoluna indi. Yavrularıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, yoldan geçen bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yoldan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)