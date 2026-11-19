Siirt'te yoğun sis kent merkezini ve Botan Vadisi'ni etkisi altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te sabah saatlerinde yoğun sis kent merkezi ile Botan Vadisi Milli Parkı'nda etkili oldu. Vadide sarp yamaçlar ve doğal doku sisle birlikte görüntülenirken trafikte görüş mesafesi düştü.
SİİRT'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezi ile Botan Vadisi Milli Parkı'nda seyirlik manzara oluşturdu.
Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, şehir merkezi ile Botan Vadisi Milli Parkı'nı etkisi altına aldı. Trafikte görüş mesafesi düşerken, Botan Vadisi'nde ise seyirlik manzaralar ortaya çıktı. Vadinin sarp yamaçlarını ve doğal dokusu sisle kaplandı. Manzara kameralarla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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