Siirt\'te Yüksek Riskli Gebelik Hizmetleri
08.03.2026 17:17
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yüksek riskli gebeliklerde erken tanı ve tedavi sunuyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yürütülen perinatoloji (yüksek riskli gebelik) hizmetleriyle gebeliklerin tanı, takip ve tedavileri gerçekleştiriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Perinatoloji Uzmanı Dr. Songül Ece Gönen, rahim ağzı yetmezliğinin gebeliğin erken haftalarında düşük ya da çok erken doğuma yol açabilen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Siirt'te perinatoloji hizmetlerinin sunulmasının yüksek riskli gebeliklerin takibi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Gönen, "Yüksek riskli gebeliklerde erken tanı ve doğru müdahale çok önemli. Rahim ağzı yetmezliği olan hastalarımıza uyguladığımız serklaj işlemi sayesinde birçok gebeliğin daha güvenli haftalara ulaşmasını sağladık. Sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi hem aileler hem de bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

