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Siirt Üniversitesi'nde Kudüs semineri düzenlendi

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kudüs bizim neyimiz olur?' konulu seminerde, İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. Seminere, Vali Kemal Kızılkaya, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Müftüsü Şakir Pinal, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt Üniversitesi\'nde Kudüs semineri düzenlendi
17.12.2023 - 19:07,
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Siirt Üniversitesi (SİÜ) İlahiyat Fakültesince "İlahiyat Seminerleri" kapsamında "Kudüs bizim neyimiz olur?" konulu seminer düzenlendi.

SİÜ Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Müslümanların Kudüs konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Sırma, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da Kudüs'ün önemine değindi.

Aktay, "Kudüs dünyamızın aynasıdır. Kudüs ne durumdaysa dünyamız o durumdadır, dünyamız ne durumdaysa da Kudüs de o durumdadır. Eğer dünyamız ağlıyorsa Kudüs de ağlıyordur. Kudüs İsrail'in zulmü altında. Müslümanların birlik ve beraberliğiyle bu zulmün sona ermesi mümkündür." diye konuştu.

Seminere, Vali Kemal Kızılkaya, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Müftüsü Şakir Pinal, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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İhsan Süreyya Sırma, Kudüs, Son Dakika

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