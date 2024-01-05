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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Vali Kızılkaya, öğrencilere kariyer sohbetleri kapsamında mesleki tecrübelerini paylaştı ve kamu yönetiminde güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Kızılkaya, vatandaşlara hizmet etme anlayışının önemine vurgu yaptı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
05.01.2024 - 14:19,
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi (SİÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mahir Özhan'ın davetlisi olarak "Kariyer sohbetleri" kapsamında derste öğrencilerle buluştu, mesleki tecrübelerini paylaştı.

"Kamu yönetiminde güncel gelişmeler" başlığı altında "Dijital devlet veya akıllı devlet uygulamaları ve önemi" konulu ders veren Kızılkaya, öğrencilerin sorularını da yanıtlandırdı.

Kızılkaya, "Vatandaşlarımıza hizmet etme anlayışını benimseyerek, yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz." dedi.

Kızılkaya, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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Kemal Kızılkaya, Siirt Valiliği, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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