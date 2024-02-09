Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın eşi depremzede aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın eşi depremzede aileleri ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya\'nın eşi depremzede aileleri ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, depremzede aileleri ziyaret etti. Kızılkaya, depremzedelere desteklerin devam edeceğini belirterek, birlikte hareket etmenin en büyük güç olduğunu vurguladı.

09.02.2024 15:03
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya kentteki depremzede aileleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Adıyaman'dan şehre gelen Kılıçaslan ailesini ziyaret etti, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, depremzedelere desteklerin devam edeceğini belirterek, "Zor zamanlarımızda birbirimize kenetlenmek birlikte hareket etmek en büyük gücümüz. Dualarımızla, yardımlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal birim çalışanları da bulundu.

Kaynak: AA

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