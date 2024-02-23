Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte Siirt Abdülkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti. Kızılkaya, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek talepleri dinledi ve öğrencilere hediyeler verdi. Eğitime destek olmayı sürdüreceğini belirten Kızılkaya, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

23.02.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde eşi Nurten Kızılkaya ile Siirt Abdülkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kızılkaya, talepleri dinledi, öğrencilere hediyeler verdi.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, eğitime destek olmayı sürdüreceğini belirterek, "Çocukların neşesi, yaşam enerjisi ve gözlerindeki ışıltı bizim için çok kıymetli. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Kemal Kızılkaya, Siirt, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:32:11. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement