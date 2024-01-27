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Siirt ve Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı - Son Dakika
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Siirt ve Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı

Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Eruh- Şırnak kara yolu trafiğe kapanırken, 19 köy ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Eruh- Şırnak kara yolu tek yönlü olarak trafiğe açıldı, Şırnak'taki köy ve mezraların yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

27.01.2024 - 15:08,
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SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Eruh- Şırnak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı. Şırnak'ta da etkili olan yağışla 19 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Siirt'te dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Eruh- Şırnak kara yolunun Meşindağı Geçidi, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Şırnak'ta ise 19 köy ve mezranın yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışması sürüyor. (DHA)

Siirt ve Şırnak\'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt ve Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı - Son Dakika
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